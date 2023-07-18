Западные азербайджанцы осудили инициативу главы Сената Франции о предоставлении Армении дополнительного оружия

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Община Западного Азербайджана решительно осудила последний призыв председателя Сената Франции Жерара Ларше к французскому правительству предоставить Армении дополнительное оружие.

В заявлении общины говорится:

«Учитывая печально известную историю Армении по нарушению международного права, нет никаких сомнений в том, что такой шаг будет крайне вредным. Мы считаем, что оказание дополнительной поддержки программе массового вооружения Армении только усилит напряженность и помешает перспективам мира и стабильности в регионе.

Армения имеет историю агрессивного поведения в отношении своего соседа Азербайджана, совершения военных преступлений и преступлений против человечности, когда она считает себя превосходящей в военном отношении. Следует особо подчеркнуть, что Армения подвергла этнической чистке всех азербайджанцев на своей территории, совершила вооруженное нападение на Азербайджан и незаконно оккупировала большую часть его территории.

Эта оккупация привела к изгнанию сотен тысяч азербайджанцев со своей Родины, разрушению почти всех азербайджанских населенных пунктов и культурного наследия в период оккупации. Более 20 тысяч азербайджанцев, большинство из которых были гражданскими лицами, были убиты армянской армией. Судьба около 4 000 пропавших без вести азербайджанцев до сих пор остается неизвестной. Армения отказалась освободить оккупированные азербайджанские земли и удерживала эти территории под оккупацией до тех пор, пока ее следующее крупномасштабное вторжение в Азербайджан в 2020 году не потерпело неудачу и поражение в войне.

Армения продолжает игнорировать международные нормы, отказываясь выводить остатки своих войск с территорий Азербайджана, где временно размещены российские миротворческие силы. Армения также продолжает военную оккупацию восьми азербайджанских сел в приграничном регионе, нарушая территориальную целостность Азербайджана и нанося серьезный ущерб мирному процессу.

Намерения Армении вызывают глубокую озабоченность. Предоставление Армении дополнительного вооружения приведет к усилению агрессивных претензий этой страны и поставит под угрозу стабильность всего региона.

Мы также должны подчеркнуть, что оружие, которое Франция предоставляет Армении на основе существующих договоров, уже негативно сказалось на стабильности в регионе и усложнило мирный процесс. Предоставление Армении дополнительного вооружения было бы крайне безответственным со стороны Франции и усугубило бы трудности, с которыми сталкивается наша община в реализации права вернуться на свои исконные земли. Милитаристская Армения будет менее склонна уважать наши права человека, такие как безопасное и достойное возвращение в родные дома.

Поэтому мы призываем французское правительство немедленно аннулировать экспортные лицензии, выданные им для действующих военно-технических соглашений, и воздержаться от разрешения дополнительного экспорта оружия в Армению. Франция, как постоянный член Совета Безопасности ООН, несет ответственность за содействие международному миру и безопасности, обеспечивая соблюдение Арменией норм международного права, уважение суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, обеспечивая реализацию нашего права на безопасное и достойное возвращение. Поставка оружия в больших количествах агрессивной Армении несовместима с международной ответственностью, возложенной на Францию.

Франция должна активно поддерживать и защищать наше безопасное и достойное возвращение и принимать меры для обеспечения оперативного и эффективного ответа Армении на наши призывы к конструктивному диалогу по этому вопросу».