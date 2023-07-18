Минобороны России заявило об «ударе возмездия» по Украине |
Uber подкупил Макрона: президента Франции уличили в коррупции |
FAS написала о том, как Армения и другие страны помогают России создавать ракеты «Искандер» и «Кинжал» |
Стрелков предсказал уничтожение российского миротворческого контингента в Карабахе |
ВСУ сбили шесть российских ракет и 32 иранских беспилотника |
ВС Армении открыли огонь в направлении позиций азербайджанской армии |
США предпримут максимум усилий, чтобы помочь Украине вывозить зерно |
Азербайджанская параатлетка дважды стала победительницей мирового первенства |
Ожидается прибытие руководителя иракского Курдистана в Азербайджан |
Главное Мир

Самый крупный контракт: Baykar поставит ВС Саудовской Аравии ударные беспилотники

Самый крупный контракт: Baykar поставит ВС Саудовской Аравии ударные беспилотники

Турецкий производитель беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) компания Baykar подтвердила подписание с Саудовской Аравией соглашения о поставках ударных беспилотников и сотрудничестве.

«Мы успешно заключили еще одно важное соглашение об экспорте и сотрудничестве. Мы подписали экспортный контракт на ударные БПЛА «Акынджи» между Baykar и Министерством обороны Саудовской Аравии. «Акынджи» будут нести службу в ВВС и ВМС Королевства Саудовская Аравия», – сообщила компания во вторник на своей странице в Twitter.

Гендиректор компании Халук Байрактар в свою очередь указал, что подписанное с Эр-Риядом соглашение – это «самый крупный экспортный контракт в сфере авиастроения и обороны в истории Турецкой Республики».

Саудовское агентство печати сообщило ранее, что королевство и Турция подписали ряд соглашений и меморандумов о взаимопонимании, предполагающих реализацию совместных проектов в сфере энергетики, инвестиций и обороны. Подписание документов состоялось во время визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Саудовскую Аравию в рамках его турне по странам Персидского залива.

Теги:
Из этой рубрики
ЧВК "Вагнера" прекратила свое существование
Мир

ЧВК «Вагнера» прекратила свое существование

2023/07/18, 17:50
Тогрул Исмаил: Франция пыталась обвинить Турцию и Азербайджан, но Ильхам Алиев потребовал доказательств
Мир

Тогрул Исмаил: Франция пыталась обвинить Турцию и Азербайджан, но Ильхам Алиев потребовал доказательств

2023/07/18, 17:45
Турция и Саудовская Аравия ведут тайные переговоры с Россией
Мир

Турция и Саудовская Аравия ведут тайные переговоры с Россией

2023/07/18, 16:49
Samsung и турецкий холдинг Onur Group подписали соглашения по восстановлению Украины
Мир

Samsung и турецкий холдинг Onur Group подписали соглашения по восстановлению Украины

2023/07/18, 15:30
Кремль: Ночные удары по Одессе - удары возмездия за Крымский мост
Мир

Кремль: Ночные удары по Одессе – удары возмездия за Крымский мост

2023/07/18, 15:10
Самый крупный контракт: Baykar поставит ВС Саудовской Аравии ударные беспилотники
Мир

Самый крупный контракт: Baykar поставит ВС Саудовской Аравии ударные беспилотники

2023/07/18, 14:44
Генерал Сырский: Наше продвижение действительно идёт не так быстро, как хотелось бы
Мир

Генерал Сырский: Наше продвижение действительно идёт не так быстро, как хотелось бы

2023/07/18, 14:05
В WhatsApp появилась новая функция
Мир

В WhatsApp появилась новая функция

2023/07/18, 13:20
Uber подкупил Макрона: президента Франции уличили в коррупции
Мир

Uber подкупил Макрона: президента Франции уличили в коррупции

2023/07/18, 13:00