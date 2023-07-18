Самый крупный контракт: Baykar поставит ВС Саудовской Аравии ударные беспилотники

453 Просмотров

Турецкий производитель беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) компания Baykar подтвердила подписание с Саудовской Аравией соглашения о поставках ударных беспилотников и сотрудничестве.

«Мы успешно заключили еще одно важное соглашение об экспорте и сотрудничестве. Мы подписали экспортный контракт на ударные БПЛА «Акынджи» между Baykar и Министерством обороны Саудовской Аравии. «Акынджи» будут нести службу в ВВС и ВМС Королевства Саудовская Аравия», – сообщила компания во вторник на своей странице в Twitter.

Гендиректор компании Халук Байрактар в свою очередь указал, что подписанное с Эр-Риядом соглашение – это «самый крупный экспортный контракт в сфере авиастроения и обороны в истории Турецкой Республики».

Саудовское агентство печати сообщило ранее, что королевство и Турция подписали ряд соглашений и меморандумов о взаимопонимании, предполагающих реализацию совместных проектов в сфере энергетики, инвестиций и обороны. Подписание документов состоялось во время визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Саудовскую Аравию в рамках его турне по странам Персидского залива.