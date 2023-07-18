Минобороны России заявило об «ударе возмездия» по Украине

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Военнослужащие нанесли «удар возмездия» по объектам, где готовились теракты против России с применением безэкипажных катеров. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Там уточнили, что Вооруженные силы России нанесли групповой удар высокоточным оружием морского базирования. В частности, военнослужащие поразили судоремонтный завод в Одессе, где изготавливали безэкипажные катера.

Помимо этого, «ударом возмездия» были уничтожены хранилища топлива в районе Николаева и Одессы — их общий объем составлял около 70 тысяч тонн. По информации оборонного ведомства, уничтоженные объекты снабжали военную технику Вооруженных сил Украины горючим.