Uber подкупил Макрона: президента Франции уличили в коррупции

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Парламентская комиссия по расследованию установила, что у президента Франции Эммануэля Макрона была «секретная сделка» с американской компанией Uber.

Как пишут французские СМИ, все началось с утечки 120 000 документов, отправленных Марком Макганном, лоббистом Uber в Европе с 2014 по 2016 год, в британскую ежедневную газету The Guardian. Эти документы показывают, как компания Uber при помощи Макрона обходила законы, чтобы навязать себя таксистам. Они также показывают, что компания установила тесные отношения с Эммануэлем Макроном, когда он занимал пост министра экономики, промышленности и цифровых технологий Франции.

Следствие пришло к выводу, что между компанией Uber и Эммануэлем Макроном была «секретная сделка». В 2014 году Uber, стремившийся закрепиться во Франции, столкнулся с недоверием правительства. В то время платформа VTC рекламировала свою услугу «UberPop», которая должна была позволить каждому стать водителем Uber без лицензии.

В парламентском отчете указывается, что в октябре 2014 года Эммануэль Макрон встречался с четырьмя руководителями американской компании. Встречи, звонки и смс продолжались восемнадцать месяцев, в течение которых Uber использовал влияние Макрона каждый раз, когда компания сталкивалась с препонами во Франции. В ходе этой «сделки» Макрон предложил «резкое» упрощение условий, необходимых для получения лицензии VTC (лицензия, которой пользуются компании, которые предлагают свои услуги через мобильное приложение на любом транспорте), в обмен на приостановку работы сервиса UberPop. Так, уже в 2016 году правительство резко сократило время обучения водителей с 250 до 7 часов. Эти контакты продолжались в период с 2018 по 2022 год. В 2022 году после расследования Международного консорциума журналистов-расследователей о связях Макрона и Uber уже ставший президентом Макрон заявил, что сделал это «ради борьбы с безработицей».

«Мы должны всеми способами бороться с массовой безработицей. Я беру на себя полную ответственность за то, что виделся с иностранными бизнесменами. Я горжусь этим. Если они создали рабочие места во Франции, я этим горжусь и поступил бы так снова завтра и послезавтра», – оправдывался тогда Макрон.