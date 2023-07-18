В Москве мужчина пытался поджечь Мавзолей Ленина

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Вечером 17 июля в Москве в Мавзолей Ленина на Красной площади мужчина бросил бутылку с зажигательной смесью, пишут телеграм-каналы Baza (https://t.me/bazabazon/19653) и Shot. Поджигателя задержала полиция.

По данным Baza, задержанный — 37-летний Константин Стачуков из Читы. На него составили протокол о неповиновении сотрудникам полиции. Shot отмечает, что у задержанного 18 июля день рождения, не указывая, как это может быть связано с произошедшим.

О мотивах поджигателя информации пока нет. Мавзолей не пострадал — бутылка с зажигательной смесью упала на брусчатку