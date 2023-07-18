В России расстреляли бойцов ЧВК «Вагнер» за отказ участвовать в мятеже

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В Воронежской области расстреляли бойцов частной военной компании «Вагнер» за отказ участвовать в вооруженном мятеже 24 июня.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным портала, следователям удалось установить личность подозреваемого в расстреле двух мужчин. 17 июля правоохранители задержали 25-летнего уроженца Киргизии Ярослава Шеховцова. Во время допроса он заявил, что сам также является бойцом ЧВК «Вагнер» и признался, что мужчины были убиты 24 июня за отказ участвовать в мятеже.

В ближайшее время Шеховцову изберут меру пресечения.

Личности погибших до сих пор не установлены.