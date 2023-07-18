ВС Армении открыли огонь в направлении позиций азербайджанской армии |
США предпримут максимум усилий, чтобы помочь Украине вывозить зерно |
Азербайджанская параатлетка дважды стала победительницей мирового первенства |
Ожидается прибытие руководителя иракского Курдистана в Азербайджан |
Байрамов выразил протест новоназначенному послу России (фото) |
Бюльбюльоглу – Руденко: Армяне в сопровождении миротворцев провозят в Ханкенди неизвестные товары |
Октай поблагодарил Азербайджан за поддержку во время разрушительного землетрясения в Турции |
Президент Алиев в беседе с Октаем осудил возведение памятника «Немезис» в Армении |
Путин отреагировал на подрыв Украиной Крымского моста (видео) |
Главное Мир

СМИ: глава МИД Германии тратит около €9 тыс. в день на услуги стилиста

СМИ: глава МИД Германии тратит около €9 тыс. в день на услуги стилиста

Стилист министра иностранных дел Германии Анналены Бербок обходится федеральному бюджету почти в девять тысяч евро за день.

Об этом сообщает немецкая газета Bild.

По данным издания, в 2022 году Бербок стала самым дорогостоящим для налогоплательщиков министром кабинета. Расходы на нее составили €136 тыс. Газета утверждает, что «пионер феминистской внешней политики» платила своему визажисту фиксированную ставку в €8925 за рабочий день.

В материале говорится, что только за первое полугодие текущего года расходы на парикмахеров, визажистов, косметологов и фотографов в федеральных министерствах Германии составили примерно полмиллиона евро.

Известный немецкий конституционный юрист профессор Кристиан Хиллгрубер назвал подобные высокие расходы «юридически сомнительными» и «политически безобразными», сообщает газета. Президент Ассоциации налогоплательщиков Райнер Хольцнагель, в свою очередь, заявил, что трудно донести до граждан, почему они должны оплачивать политикам их визажистов и парикмахеров и призвал чиновников и политических деятелей платить за красоту из своих собственных карманов.

Теги:
Из этой рубрики
СМИ: глава МИД Германии тратит около €9 тыс. в день на услуги стилиста
Мир

СМИ: глава МИД Германии тратит около €9 тыс. в день на услуги стилиста

2023/07/18, 09:50
В России заявили, что Крым атаковали 28 беспилотников
Мир

В России заявили, что Крым атаковали 28 беспилотников

2023/07/18, 09:36
В Вашингтоне заявили, что не считают взрыв на Крымском мосту атакой на Россию
Мир

В Вашингтоне заявили, что не считают взрыв на Крымском мосту атакой на Россию

2023/07/18, 09:25
США предпримут максимум усилий, чтобы помочь Украине вывозить зерно
Мир

США предпримут максимум усилий, чтобы помочь Украине вывозить зерно

2023/07/18, 01:00
США призывают максимально оперативно продлить "зерновую сделку"
Мир

США призывают максимально оперативно продлить «зерновую сделку»

2023/07/18, 00:43
Резников настаивает на размещении в Украине иностранных военных баз
Мир

Резников настаивает на размещении в Украине иностранных военных баз

2023/07/18, 00:31
Перспективы Великобритании под угрозой из-за детского ожирения
Мир

Перспективы Великобритании под угрозой из-за детского ожирения

2023/07/18, 00:18
Кулеба призвал Россию "прекратить голодные игры"
Мир

Кулеба призвал Россию «прекратить голодные игры»

2023/07/18, 00:02
Украинские беженцы смогут поселиться в Канаде
Мир

Украинские беженцы смогут поселиться в Канаде

2023/07/17, 23:17