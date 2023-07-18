СМИ: глава МИД Германии тратит около €9 тыс. в день на услуги стилиста

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Стилист министра иностранных дел Германии Анналены Бербок обходится федеральному бюджету почти в девять тысяч евро за день.

Об этом сообщает немецкая газета Bild.

По данным издания, в 2022 году Бербок стала самым дорогостоящим для налогоплательщиков министром кабинета. Расходы на нее составили €136 тыс. Газета утверждает, что «пионер феминистской внешней политики» платила своему визажисту фиксированную ставку в €8925 за рабочий день.

В материале говорится, что только за первое полугодие текущего года расходы на парикмахеров, визажистов, косметологов и фотографов в федеральных министерствах Германии составили примерно полмиллиона евро.

Известный немецкий конституционный юрист профессор Кристиан Хиллгрубер назвал подобные высокие расходы «юридически сомнительными» и «политически безобразными», сообщает газета. Президент Ассоциации налогоплательщиков Райнер Хольцнагель, в свою очередь, заявил, что трудно донести до граждан, почему они должны оплачивать политикам их визажистов и парикмахеров и призвал чиновников и политических деятелей платить за красоту из своих собственных карманов.