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В Вашингтоне заявили, что не считают взрыв на Крымском мосту атакой на Россию

В Вашингтоне заявили, что не считают взрыв на Крымском мосту атакой на Россию

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что позиция властей США, по которой Вашингтон не поощряет и не дает Киеву возможности наносить удары по российской территории, не относится к удару по Крымскому мосту, сообщает РИА Новости.

По словам Кирби, США четко донесли до украинских властей, что американская администрация не поощряет и не дает возможности наносить удары по России. Чиновник подчеркнул, что Вашингтон на протяжении 16 месяцев лишь помогает Украине защищать свою территорию. Кирби особо отметил, что Крым является украинской землей.

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