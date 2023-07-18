США предпримут максимум усилий, чтобы помочь Украине вывозить зерно |
Азербайджанская параатлетка дважды стала победительницей мирового первенства |
Ожидается прибытие руководителя иракского Курдистана в Азербайджан |
Байрамов выразил протест новоназначенному послу России (фото) |
Бюльбюльоглу – Руденко: Армяне в сопровождении миротворцев провозят в Ханкенди неизвестные товары |
Октай поблагодарил Азербайджан за поддержку во время разрушительного землетрясения в Турции |
Президент Алиев в беседе с Октаем осудил возведение памятника «Немезис» в Армении |
Путин отреагировал на подрыв Украиной Крымского моста (видео) |
Азербайджан за полгода продал в ЕС 5,7 млрд кубометров газа |
Главное Мир

США предпримут максимум усилий, чтобы помочь Украине вывозить зерно

США предпримут максимум усилий, чтобы помочь Украине вывозить зерно

Администрация США считает, что вывоз украинского зерна сухопутным путем будет менее эффективной, чем по морю в рамках черноморской зерновой инициативы, и не рассматривает вариант сопровождения грузовых судов военными кораблями, заявил в понедельник представитель американского Совета национальной безопасности Джон Кирби.

«Единственный вариант, который есть, – это перевозить по суше, по железной дороге, грузовым транспортом. Конечно, по суше сейчас перевозят в Украине все… Это более затруднительно, менее эффективно», – сказал он на брифинге, комментируя вопрос о ситуации с решением России выйти из зерновой сделки.

Он указал, что США предпримут максимум усилий, чтобы помочь Украине вывозить зерно. Однако при этом Кирби признал, что осуществлять транспортировку в объемах рамок черноморской инициативы будет невозможно.

«Нет, это не стало вариантом, который активно продвигается», – сказал Кирби, отвечая на вопрос журналиста о возможности вывоза зерна по морю в сопровождении военных кораблей.

Теги:
Из этой рубрики
США предпримут максимум усилий, чтобы помочь Украине вывозить зерно
Мир

США предпримут максимум усилий, чтобы помочь Украине вывозить зерно

2023/07/18, 01:00
США призывают максимально оперативно продлить "зерновую сделку"
Мир

США призывают максимально оперативно продлить «зерновую сделку»

2023/07/18, 00:43
Резников настаивает на размещении в Украине иностранных военных баз
Мир

Резников настаивает на размещении в Украине иностранных военных баз

2023/07/18, 00:31
Перспективы Великобритании под угрозой из-за детского ожирения
Мир

Перспективы Великобритании под угрозой из-за детского ожирения

2023/07/18, 00:18
Кулеба призвал Россию "прекратить голодные игры"
Мир

Кулеба призвал Россию «прекратить голодные игры»

2023/07/18, 00:02
Украинские беженцы смогут поселиться в Канаде
Мир

Украинские беженцы смогут поселиться в Канаде

2023/07/17, 23:17
Блинкен оценил подрыв Крымского моста: Украина сама решает, как воевать
Мир

Блинкен оценил подрыв Крымского моста: Украина сама решает, как воевать

2023/07/17, 22:54
Спутниковые снимки Крымского моста после украинской атаки (фото)
Мир

Спутниковые снимки Крымского моста после украинской атаки (фото)

2023/07/17, 22:36
Зеленский заявил о готовности продлить «зерновую сделку»
Мир

Зеленский заявил о готовности продлить «зерновую сделку»

2023/07/17, 22:05