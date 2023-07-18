США предпримут максимум усилий, чтобы помочь Украине вывозить зерно

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Администрация США считает, что вывоз украинского зерна сухопутным путем будет менее эффективной, чем по морю в рамках черноморской зерновой инициативы, и не рассматривает вариант сопровождения грузовых судов военными кораблями, заявил в понедельник представитель американского Совета национальной безопасности Джон Кирби.

«Единственный вариант, который есть, – это перевозить по суше, по железной дороге, грузовым транспортом. Конечно, по суше сейчас перевозят в Украине все… Это более затруднительно, менее эффективно», – сказал он на брифинге, комментируя вопрос о ситуации с решением России выйти из зерновой сделки.

Он указал, что США предпримут максимум усилий, чтобы помочь Украине вывозить зерно. Однако при этом Кирби признал, что осуществлять транспортировку в объемах рамок черноморской инициативы будет невозможно.

«Нет, это не стало вариантом, который активно продвигается», – сказал Кирби, отвечая на вопрос журналиста о возможности вывоза зерна по морю в сопровождении военных кораблей.