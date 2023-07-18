Кулеба призвал Россию «прекратить голодные игры»

91 Просмотров

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба считает, что Россия свое заявление о выходе из «зернового соглашения» использует как инструмент давления. Об этом он заявил в интервью CBS.

«Россия медленно убивала «зерновое соглашение» от одного продления к другому. Вы должны знать, что в прошлом году, когда Черноморская зерновая инициатива была внедрена мировые цены на продовольствие упали на 20%. Непродление соглашения означает, что цены по всему миру снова вырастут», – сказал он.

По словам Кулебы, такие регионы как Африка и Азия ощутят этот рост цен и «это результат действий России».

Министр считает, что РФ «использует голод как инструмент», чтобы шантажировать весь мир и преследовать свои интересы и призвал Россию «прекратить голодные игры».