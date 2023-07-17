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Силаев: Армяне во всех бедах карабахцев обвиняют Россию

Силаев: Армяне во всех бедах карабахцев обвиняют Россию

Армения признала Карабах частью территории Азербайджана и это дело армянского руководства. Однако это меняет условия трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Института народных исследований МГИМО МИД России, политолог Николай Силаев.

По его словам, которые приводит news.am, в этих условиях не следует перекладывать ответственность за судьбу карабахских армян на третьи страны.

«После того, как Армения признала Карабах частью территории Азербайджана, возникла ситуация, при которой Россия может оказаться крайней. В государственной пропаганде Армении очевидна линия на то, чтобы обвинить Россию во всех бедах карабахцев», – сказал Силаев.

Заявление Министерства иностранных дел РФ, как отметил эксперт, призвано отбить подобные обвинения.

«Тем более, что они совершенно несправедливые», – подчеркнул российский политолог.

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