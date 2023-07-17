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В России уточнили сроки возобновления движения по Крымскому мосту (обновлено)

В России уточнили сроки возобновления движения по Крымскому мосту (обновлено)

21:35 Движение автомобилей по обеим полосам Крымского моста планируется запустить к 1 ноября этого года, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

«Предварительно, планируем восстановить двухстороннее движение по одной стороне 15 сентября, движение по второй — к 1 ноября», — сказал Хуснуллин на совещании у главы государства Владимира Путина по Крымскому мосту.

Он пояснил, что один из пролётов полностью разрушен и не подлежит восстановлению. При этом движение легковых машин по мосту планируют частично возобновить к концу этого дня.

***

20:50 Последствия взрыва на Крымском мосту планируется ликвидировать примерно за две-три недели. Об этом сообщает SHOT.

Телеграм-канал сослался на источник в правительственной комиссии по ликвидации последствий взрыва. Тот в свою очередь озвучил сроки, ссылаясь на предварительные результаты экспертиз на месте взрыва.

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