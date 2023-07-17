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Россия заявила об уважении территориальной целостности Азербайджана

Россия заявила об уважении территориальной целостности Азербайджана

Москва всегда с уважением относилась и относится к территориальной целостности Азербайджана.

Согласно информации Министерства иностранных дел России, об этом заявил на встрече с послом Азербайджана в РФ Поладом Бюльбюльоглу замглавы МИД Андрей Руденко.

Российская сторона подтвердила готовность в ближайшее время организовать в Москве трехстороннюю встречу министров иностранных дел для обсуждения путей выполнения договоренностей на высшем уровне, включая тему согласования мирного договора, с последующим выходом на саммит лидеров России, Азербайджана и Армении в Москве для подписания упомянутого документа.

При этом, как говорится в информации посольства Азербайджана, в ходе встречи, прошедшей в атмосфере взаимопонимания, Андрей Руденко сообщил позицию российской стороны по поводу известного заявления МИД России от 15 июля и сказал, что в указанном заявлении территориальная целостность Азербайджана не ставится под сомнение, его основным направлением являются вопросы обеспечения прав и безопасности армян, проживающих в Карабахском регионе и открытия Лачинского коридора: «Сегодня главной целью России является подписание мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, чему российская сторона готова оказать всестороннюю поддержку, включая организацию встреч на своей территории».

Кроме того, Андрей Руденко коснулся деятельности временно дислоцированного на территории Азербайджана российского миротворческого контингента.

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