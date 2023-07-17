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Футболисты «Нефтчи» сыграют в Москве со «Спартаком»

Футболисты «Нефтчи» сыграют в Москве со «Спартаком»

Бакинский футбольный клуб «Нефтчи» для продолжения сборов отправился из Санкт-Петербурга в Москву.

Бронзовый призер премьер-лиги Азербайджана по футболу продолжает межсезонные сборы в России. После более чем двухнедельного пребывания в российской северной столице «нефтяники» перебрались в Москву, где разместились на базе московского «Спартака», уточняет «Спутник».

Во вторник, 18 июля, «Нефтчи» проведет заключительный контрольный матч в текущем межсезонье, в рамках которого сыграет с московским «Спартаком». Встреча пройдет на стадионе «Открытие Арена» и начнется в 21:00 по бакинскому времени.

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