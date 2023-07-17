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Евросоюз осудил выход России из зерновой сделки

Евросоюз осудил выход России из зерновой сделки

Несмотря на решение России по зерновой сделке, ЕС собирается и дальше провозить товары из Украины на мировые рынки.

«Я решительно осуждаю циничный шаг России по прекращению черноморской зерновой инициативы, несмотря на усилия Турции и ООН», – заявила в своём Twitter глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По её слова ЕС работает над обеспечением продовольственной безопасности для уязвимых слоёв населения мира.

«Маршруты солидарности» ЕС будут продолжать способствовать вывозу агропродукции из Украины на мировые рынки», – говорится в заявлении фон дер Ляйен.

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