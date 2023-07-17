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Ушел из жизни Михаил Агарунов

Ушел из жизни Михаил Агарунов

В возрасте 87 лет скончался член правления Израильско-Азербайджанской международной ассоциации “Azİz”, председатель Совета аксакалов Михаил Агарунов. Данная информация приводится в сообщении Госкомитета по работе с диаспорой.

Михаил Агарунов родился 4 декабря 1936 года в Баку.

После репатриации в Израиль в 2004 году Михаил Агарунов в 2006 году был избран членом правления Израильско-Азербайджанской международной ассоциации “Azİz”.

Награжден медалями «Терегги» и «За заслуги в диаспорской деятельности».

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