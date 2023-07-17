Эрдоган: Путин хочет продолжить зерновую сделку

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что «его друг» президент России Владимир Путин «хочет продолжать этот гуманитарный коридор, несмотря на заявление, сделанное сегодня утром из Москвы».

Эрдоган сказал об этом на пресс-конференции в Стамбуле перед визитом в Саудовскую Аравию.

По его словам, сегодня состоится телефонный разговор министра иностранных дел Турции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, а сам Эрдоган позвонит Путину, когда вернется в Турцию из Саудовской Аравии.

«Я хотел бы, чтобы после сегодняшнего телефонного разговора мы смогли быстро продвинуться вперед», — сказал Эрдоган, выразив надежду, что стороны вернутся к сделке без дальнейших препятствий.