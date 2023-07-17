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Коротченко назвал «неизбежным» проведение Азербайджаном «хирургически точечных» операций в Карабахе

Коротченко назвал «неизбежным» проведение Азербайджаном «хирургически точечных» операций в Карабахе

Вооруженные силы Армении по-прежнему находятся в Карабахском экономическом регионе Азербайджана. Поэтому считаю, что этот фактор побуждает Азербайджан к военным операциям в Карабахе.

Об этом агентству АПА заявил главный редактор российского журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

По его словам, для достижения полной безопасности наиболее эффективным сценарием для Азербайджана является проведение точечной военной операции против армянских вооруженных сил в Карабахе.

«Ситуация в Карабахском экономическом районе Азербайджана остается крайне напряженной из-за широкомасштабных провокаций, совершаемых армянскими вооруженными силами. Да, в Карабахе все еще присутствуют армянские вооруженные силы. Они осуществляют деструктивную деятельность, совершают провокации. Все это побуждает Азербайджан к военным действиям в Карабахе, заставляет Азербайджан рассмотреть сценарий проведения хирургически точечных операций, и тем самым устранить опасность, которую он видит для себя. Поэтому, помимо политико-дипломатических средств, направленных на то, чтобы направить Ереван на правильный путь, к сожалению, неизбежно, проведение Азербайджаном военных действий. Думаю, что проведение операции «Возмездие» против каждой вооруженной провокации Армении будет самым эффективным сценарием», – подчеркнул он.

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