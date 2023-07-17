В армии России назревает новый военный бунт

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В России назревает новый военный мятеж, угроза которого сильно пугает Кремль и руководство Минобороны РФ. Более того, новый мятеж может быть гораздо более опасный, чем выступление Пригожина, поскольку, вероятно, коснется боевых генералов армии, находящихся в зоне боевых действий в Украине. Их выступление против российских властей будет иметь гораздо более тяжелые последствия для Кремля.

Об этом пишет телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» со ссылкой на собственные источники.

В сообщении отмечено, что «спонтанный демарш» при содействии Гурулева «начинает приобретать очертание цепочки событий в рамках соответствующего замысла».

Согласно поступающей информации, после того как военное выступление Пригожина было подавлено, Министерство обороны РФ наложило полное табу на доклады о проблемах российской армии на фронте. Однако критическое выступление генерала Попова, который вступил в конфликт с Герасимовым, запустило цепную реакцию среди российских офицеров по отказу подчиняться нынешнему главе Генерального штаба. В свою очередь, это вызвало ответную реакцию в виде снятия с должностей ключевых российских командующих на фронте в Украине, что может стать причиной потери управления армией.

В сообщении отмечено, что на данный момент отставка Герасимова не рассматривается, поскольку это может продемонстрировать слабость Кремля. Однако бунтующих генералов запугивают, пытаясь сдержать распространение неудобной информации о ситуации на передовой.