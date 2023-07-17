Община Западного Азербайджана о Брюссельской встрече Алиева и Пашиняна: «Согласно полученной информации…»

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Община Западного Азербайджана распространила заявление в связи с Брюссельской встречей президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

«Согласно полученной информации, на трехсторонней встрече, состоявшейся 15 июля 2023 года в Брюсселе, обсуждался вопрос безопасного и достойного возвращения западных азербайджанцев в свои дома.

Включение вопроса о нашем возвращении в повестку дня переговоров по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией является историческим шагом в направлении мирного решения этого вопроса в соответствии с международным правом. Это еще больше вдохновляет Общину Западного Азербайджана и каждого азербайджанца, насильственно изгнанного из Армении, на действия по реализации права на возвращение.

Община Западного Азербайджана еще раз заявляет, что безопасное и достойное возвращение азербайджанцев, изгнанных из Армении, в свои дома является не только торжеством прав человека и справедливости, но и необходимым условием установления прочного мира между Арменией и Азербайджаном. В этой связи мы искренне приветствуем включение вопроса о праве и безопасности возвращения изгнанных из Армении азербайджанцев в рамки Брюссельского мирного процесса.

Община Западного Азербайджана параллельно с рассмотрением вопроса о возвращении в Брюссельском мирном процессе, который служит нормализации межгосударственных отношений, еще раз заявляет о готовности к прямым переговорам с правительством Армении по этому вопросу и возобновляет призыв к диалогу с правительством Армении», – говорится в заявлении.