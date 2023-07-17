Эрдоган: «Зерновая сделка вошла в историю» |
Алиев выделил 7,6 млн долларов на помощь Украине |
Кремль заявил о прекращении «зерновой сделки» |
Кремль отреагировал на подрыв Крымского моста |
Украина снова атаковала Крымский мост (фото и видео) |
«Было сложно, но в конце концов это удалось сделать»: атака на Крымский мост — спецоперация Украины |
Запасы боеприпасов в США подходят к концу |
Полугодовой импорт продовольствия обошелся Азербайджану в более чем $1 млрд |
США вновь обещают не воевать с Россией в Украине |
Главное Общество

Община Западного Азербайджана о Брюссельской встрече Алиева и Пашиняна: «Согласно полученной информации…»

Община Западного Азербайджана о Брюссельской встрече Алиева и Пашиняна: "Согласно полученной информации..."

Община Западного Азербайджана распространила заявление в связи с Брюссельской встречей президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

«Согласно полученной информации, на трехсторонней встрече, состоявшейся 15 июля 2023 года в Брюсселе, обсуждался вопрос безопасного и достойного возвращения западных азербайджанцев в свои дома.

Включение вопроса о нашем возвращении в повестку дня переговоров по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией является историческим шагом в направлении мирного решения этого вопроса в соответствии с международным правом. Это еще больше вдохновляет Общину Западного Азербайджана и каждого азербайджанца, насильственно изгнанного из Армении, на действия по реализации права на возвращение.

Община Западного Азербайджана еще раз заявляет, что безопасное и достойное возвращение азербайджанцев, изгнанных из Армении, в свои дома является не только торжеством прав человека и справедливости, но и необходимым условием установления прочного мира между Арменией и Азербайджаном. В этой связи мы искренне приветствуем включение вопроса о праве и безопасности возвращения изгнанных из Армении азербайджанцев в рамки Брюссельского мирного процесса.

Община Западного Азербайджана параллельно с рассмотрением вопроса о возвращении в Брюссельском мирном процессе, который служит нормализации межгосударственных отношений, еще раз заявляет о готовности к прямым переговорам с правительством Армении по этому вопросу и возобновляет призыв к диалогу с правительством Армении», – говорится в заявлении.

Теги:
Из этой рубрики
Община Западного Азербайджана о Брюссельской встрече Алиева и Пашиняна: "Согласно полученной информации..."
Общество

Община Западного Азербайджана о Брюссельской встрече Алиева и Пашиняна: «Согласно полученной информации…»

2023/07/17, 15:55
В Азербайджане за 6 месяцев зарегистрировано 4 839 больных сахарным диабетом
Общество

В Азербайджане за 6 месяцев зарегистрировано 4 839 больных сахарным диабетом

2023/07/17, 15:25
Злоумышленники совершили кибератаку на одну из компаний и потребовали 60 тыс. манатов (видео)
Общество

Злоумышленники совершили кибератаку на одну из компаний и потребовали 60 тыс. манатов (видео)

2023/07/17, 14:39
Завтра в Баку будет дождливо
Общество

Завтра в Баку будет дождливо

2023/07/17, 13:14
В TƏBİB рассказали о зарплате отучившихся за границей врачей
Общество

В TƏBİB рассказали о зарплате отучившихся за границей врачей

2023/07/17, 13:00
У жителя Зардабского района нашли марихуану и коноплю
Общество

У жителя Зардабского района нашли марихуану и коноплю

2023/07/17, 12:30
Азербайджанская диаспора обратилась к международным организациям в связи с минным террором
Общество

Азербайджанская диаспора обратилась к международным организациям в связи с минным террором

2023/07/17, 11:28
В Гяндже произошел пожар в здании упраздненной ИВ
Общество

В Гяндже произошел пожар в здании упраздненной ИВ

2023/07/17, 10:46
В четырех районах Азербайджана украдены энергоблоки мобильного оператора (фото)
Общество

В четырех районах Азербайджана украдены энергоблоки мобильного оператора (фото)

2023/07/17, 10:29