Злоумышленники совершили кибератаку на одну из компаний и потребовали 60 тыс. манатов (видео)

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В МВД поступила информация о кибератаке на сеть и серверы данных одной из крупных компаний продовольственного сектора Азербайджана.

Как сообщили в министерстве, зашифрованные данные лиц, осуществивших кибератаку, были тщательно проанализированы сотрудниками полиции, а личность и координаты этих лиц были установлены с помощью прикладного программного обеспечения. В результате оперативно-технических мероприятий были задержаны члены банды, совершившие преступление – Мурад Рзаев, Ибрагим Алескеров и Эльвин Алимамедов, которые с использованием специальных алгоритмов и методов социальной инженерии сумели получить доступ к информации, составляющей коммерческую тайну и размещенной на серверах компании. Эти лица были задержаны при попытке продать указанную информацию за 60 тыс. манатов.

Они пообещали продолжить передачу данных и потребовали доплату в размере 10 тысяч манатов за каждый месяц.

По факту возбуждено уголовное дело по статьям 271.2.2 (незаконный доступ к компьютерной системе группой лиц по предварительному сговору) и 272.2.2 (незаконное завладение компьютерными данными группой лиц) УК АР, в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде ареста.