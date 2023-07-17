Эрдоган: «Зерновая сделка вошла в историю» |
Алиев выделил 7,6 млн долларов на помощь Украине |
Кремль заявил о прекращении «зерновой сделки» |
Кремль отреагировал на подрыв Крымского моста |
Украина снова атаковала Крымский мост (фото и видео) |
«Было сложно, но в конце концов это удалось сделать»: атака на Крымский мост — спецоперация Украины |
Запасы боеприпасов в США подходят к концу |
Полугодовой импорт продовольствия обошелся Азербайджану в более чем $1 млрд |
США вновь обещают не воевать с Россией в Украине |
Главное Политика

Алиев выделил 7,6 млн долларов на помощь Украине

Алиев выделил 7,6 млн долларов на помощь Украине

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении Министерству энергетики Азербайджана средств для оказания гуманитарной помощи Украине.

Информацию об этом распространила пресс-служба главы государства.

В распоряжении говорится, что опираясь на принципы гуманизма, Азербайджан на двусторонней и многосторонней основе оказывает гуманитарную помощь многим странам мира.

«В связи с последней ситуацией в Украине Азербайджанское государство несколько раз отправляло гуманитарную помощь и украинскому народу.

Отношения между Азербайджанской Республикой и Украиной развиваются на почве дружбы и партнерства, на основе двусторонних документов, в том числе «Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Азербайджанской Республикой и Украиной» от 16 марта 2000 года, «Декларации о дружбе и стратегическом партнерстве между Азербайджанской Республикой и Украиной» от 22 мая 2008 года и «Совместной декларации Президента Азербайджанской Республики и Президента Украины» от 14 января 2022 года.

Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

1.Для закупки и отправки электрооборудования с целью оказания гуманитарной помощи Украине из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год резервного фонда Президента Азербайджанской Республики выделить Министерству энергетики Азербайджанской Республики 7,6 миллиона (семь миллионов шестьсот тысяч) долларов США в манатном эквиваленте.

2.Министерству финансов Азербайджанской Республики обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего Распоряжения.

3.Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения», – отмечается в распоряжении.

Теги:
Из этой рубрики
Алиев выделил 7,6 млн долларов на помощь Украине
Политика

Алиев выделил 7,6 млн долларов на помощь Украине

2023/07/17, 13:46
Москве не затормозить неизбежный процесс
Политика

Москве не затормозить неизбежный процесс

2023/07/17, 12:17
«Генералопад» в Москве и истерика российского МИДа
Политика

«Генералопад» в Москве и истерика российского МИДа

2023/07/17, 10:49
Байден не хочет победы Украины
Политика

Байден не хочет победы Украины

2023/07/17, 10:48
Американский политик считает роспуск НАТО лучшим исходом для Киева
Политика

Американский политик считает роспуск НАТО лучшим исходом для Киева

2023/07/16, 17:35
Ильхам Алиев отбыл из Бельгии
Политика

Ильхам Алиев отбыл из Бельгии

2023/07/15, 19:15
Мишель рассказал о переговорах с лидерами Азербайджана и Армении: что известно (видео)
Политика

Мишель рассказал о переговорах с лидерами Азербайджана и Армении: что известно (видео)

2023/07/15, 19:10
Комитет Сената США поддержал кандидатуру Марка Либби на пост посла в Азербайджане
Политика

Комитет Сената США поддержал кандидатуру Марка Либби на пост посла в Азербайджане

2023/07/15, 17:37
Президент Алиев направил письмо турецкому коллеге
Политика

Президент Алиев направил письмо турецкому коллеге

2023/07/15, 13:16