Алиев выделил 7,6 млн долларов на помощь Украине

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Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о выделении Министерству энергетики Азербайджана средств для оказания гуманитарной помощи Украине.

Информацию об этом распространила пресс-служба главы государства.

В распоряжении говорится, что опираясь на принципы гуманизма, Азербайджан на двусторонней и многосторонней основе оказывает гуманитарную помощь многим странам мира.

«В связи с последней ситуацией в Украине Азербайджанское государство несколько раз отправляло гуманитарную помощь и украинскому народу.

Отношения между Азербайджанской Республикой и Украиной развиваются на почве дружбы и партнерства, на основе двусторонних документов, в том числе «Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Азербайджанской Республикой и Украиной» от 16 марта 2000 года, «Декларации о дружбе и стратегическом партнерстве между Азербайджанской Республикой и Украиной» от 22 мая 2008 года и «Совместной декларации Президента Азербайджанской Республики и Президента Украины» от 14 января 2022 года.

Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

1.Для закупки и отправки электрооборудования с целью оказания гуманитарной помощи Украине из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2023 год резервного фонда Президента Азербайджанской Республики выделить Министерству энергетики Азербайджанской Республики 7,6 миллиона (семь миллионов шестьсот тысяч) долларов США в манатном эквиваленте.

2.Министерству финансов Азербайджанской Республики обеспечить финансирование в сумме, указанной в части 1 настоящего Распоряжения.

3.Кабинету Министров Азербайджанской Республики решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения», – отмечается в распоряжении.