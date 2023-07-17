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Эрдоган в турне по Персидскому заливу намерен привлечь более $50 млрд инвестиций

Эрдоган в турне по Персидскому заливу намерен привлечь более $50 млрд инвестиций

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник отправляется в трехдневное турне по странам Персидского залива, по итогам которого планируется подписать инвестиционные соглашения на сумму свыше $50 млрд. В поездке его будут сопровождать почти 200 турецких бизнесменов, сообщил телеканал TRT.

Помимо переговоров с руководством Катара, Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии, Эрдоган примет участие в деловых форумах, организованных в этих государствах Советом по внешнеэкономическим связям Турции. Его глава Наиль Олпак сообщил перед поездкой журналистам, что по итогам встреч планируется заключение контрактов в строительно-подрядной сфере, а также в областях здравоохранения, энергетики, транспорта, финансов, туризма, сельского хозяйства.

Вице-президент Турции Джевдет Йылмаз, выступая в воскресенье в эфире телеканала A Haber, сообщил, что рассчитывает на конкретные договоренности. «Речь идет о долгосрочных проектах как в двух странах, так и на территории третьих. Часть прямых инвестиций поступит сразу, часть – в перспективе. Цифры ожидаем внушительные», – сказал он, добавив, что суммы станут известны по итогам переговоров.

Отдельной темой переговоров будет сотрудничество со странами Персидского залива в оборонной промышленности.

Визит в регион начнется с посещения Эрдоганом Саудовской Аравии. Турция, как отмечает ТRТ, намерена довести ежегодный товарооборот с ней до $30 млрд.

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