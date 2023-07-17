Страна-соучастница российского террора осудила атаку на Крымский мост

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Власти Ирана считают, что совершенный в ночь на понедельник удар по Крымскому мосту «подрывает международный мир и безопасность».

Об этом заявил официальный представитель МИД исламской республики Насер Канани Чафи.

«Любые действия, направленные на эскалацию конфликта в Украине, мы считаем неконструктивными и подрывающими международный мир и безопасность», – сказал он на пресс-конференции в Тегеране, комментируя нападение на Крымский мост.

Дипломат отметил, что эскалация конфликта «вызывает беспокойство в Тегеране».

Как сообщило иранское агентство Fars, исламская республика осудила эту атаку.