Страна-соучастница российского террора осудила атаку на Крымский мост

Власти Ирана считают, что совершенный в ночь на понедельник удар по Крымскому мосту «подрывает международный мир и безопасность».
Об этом заявил официальный представитель МИД исламской республики Насер Канани Чафи.
«Любые действия, направленные на эскалацию конфликта в Украине, мы считаем неконструктивными и подрывающими международный мир и безопасность», – сказал он на пресс-конференции в Тегеране, комментируя нападение на Крымский мост.
Дипломат отметил, что эскалация конфликта «вызывает беспокойство в Тегеране».
Как сообщило иранское агентство Fars, исламская республика осудила эту атаку.