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Азербайджанская диаспора обратилась к международным организациям в связи с минным террором

Азербайджанская диаспора обратилась к международным организациям в связи с минным террором

Диаспорские организации Азербайджана выступили с заявлением в связи с подрывом на мине пчеловода на территории села Сейидлер Кяльбаджарского района.

«Мины и неразорвавшиеся боеприпасы, установленные Арменией на территории Азербайджана, продолжают представлять серьезную угрозу жизни мирного населения. 13 июля этого года в села Сейидлер Кяльбаджарского района в результате взрыва мины пострадал мирный житель Азербайджана, занимавшийся пчеловодством. Минный терроризм, осуществляемый Арменией против нашей страны, приводит к гибели и ранениям наших военнослужащих и мирных жителей, вместе с тем препятствует возвращению бывших вынужденных переселенцев на свои земли, затрудняет проводимые в регионе восстановительные и реконструктивные работы. Закладывание мин на освобожденных территориях Азербайджана и непредоставление точных карт заминированных территорий являются ярким свидетельством несоблюдения Арменией норм и принципов международного права и игнорирования международного гуманитарного права. Азербайджанские диаспорские организации призывают международное сообщество оказать серьезное давление на Армению, чтобы она предоставила нашей стране точные карты минных полей, работала с международными организациями, ведущими борьбу с минами, такими как служба разминирования ООН», – говорится в заявлении Госкомитета.

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