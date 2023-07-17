И. о. посла Польши вызвали в МИД из-за попытки украсть анализы Саакашвили

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Исполняющий обязанности посла Польши в Тбилиси Мариуш Жак вызван в МИД Грузии из-за инцидента с польским врачом, который пытался вынести из клиники «Вивамед» взятые у экс-президента республики Михаила Саакашвили анализы.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МИД Грузии.

«Он уже пришел. Это не посол, посол сейчас в Польше. Тот, кто сейчас руководит миссией, сейчас встречается с министром», – сообщили в ведомстве.

Министр юстиции Грузии Рати Брегадзе 14 июля сообщал, что один из польских врачей, прибывших в Грузию для обследования Саакашвили, пытался вынести из клиники «Вивамед» взятые у бывшего грузинского лидера анализы, спрятав их в обуви. В подтверждение этому Минюст опубликовал кадры, на которых запечатлен инцидент. Брегадзе публично обратился к МИД Грузии и попросил, чтобы ведомство поинтересовалось позицией официальной Варшавы по этому поводу.