«Генералопад» в Москве и истерика российского МИДа

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Не сказать, чтобы заявление МИДа России произвело сенсацию. Все это уже было — и арменизированные названия азербайджанских городов в сводках РМК, и предложенный на встрече в Сочи российский план «заморозки конфликта» с отложенным статусом Карабаха, который уже тогда был отвергнут азербайджанской стороной. И если теперь Москва старательно вытаскивает его из мусорной корзины, разглаживает на коленках и пытается вновь водрузить на стол – это вряд ли победа российской дипломатии. А если всё это делается с истеричными интонациями – тем более.

Ответ МИДа Азербайджана МИДу России – тот редкий случай, когда внешнеполитическое ведомство одной страны проводит своим коллегам из другой унизительную работу над ошибками и методично указывает (если кого-то коробит выражение «тычет носом»), где российские дипломаты погрешили против истины, а где – повели себя просто непрофессионально.

Понятно, что разозлило Москву. Россию планомерно отодвигают от посредничества, где пальма первенства и центр тяжести переместились в Брюссель и Вашингтон. В результате в Первопрестольный бегают по потолку, штампуют истеричные заявления, пытаются продемонстрировать, кто в доме, то бишь в Карабахе, хозяин…

Возможны ли в такой ситуации вооруженные провокации? Безусловно. Но…

Надувать щеки, требуя себе «монополии на посредничество», можно было в начале девяностых. Именно тогда министр обороны России Павел Грачёв (помните такого? Пашка-Мерседес) требовал, чтобы посредничеством в Карабахе занималась исключительно Россия. Эта игра в монополию не получилась у России уже тогда. Тем более не получится теперь.

Грозить «Цхинвальским вариантом» тоже можно было в нулевые, когда Запад был готов закрыть глаза на любые художества Кремля на постсоветском пространстве ради очередной «перезагрузки», но не сегодня, когда Лавров – Калантарян не может добраться до форума в Женеве, потому что ни одна страна Европы не предоставила воздушный коридор его самолёта.

И самое главное, топать ногами можно было, пока слова «вторая армия мира» произносились без тени иронии, но не на фоне нынешнего позора России на украинской войне, мятежа Пригожина и необъявленного «генералопада». И не на фоне опыта 44-дневной войны, где Кремль тоже рассчитывал на эффектную демонстрацию силы, но Армении не помогли ни российские подарки в виде оружия, которые доставлялись транспортными самолётами, ни ракеты «Искандер», ни, как теперь становится известно, «ихтамнеты»…Армения с задачей не справилась. Армянские зинворы, «львы со стальными сердцами», встретили совсем не ту армию, которую ждали, и побежали с поля боя, побросав российские подарки, достаточные для вооружения целого корпуса плюс экспозиции «Парка трофеев». Как оказалось, военной монополии на Южном Кавказе Россия уже не имеет. И правило «побеждает тот, кому благоволит Кремль» более не работает.

А теперь то же самое происходит в дипломатии. Где идет закрепление дипломатических средствами военной победы Азербайджана, Возможно, Москве казалось, что «утешительный приз» в виде миротворческой операции на 5 лет после разгрома своего форпоста она может превратить в «плацдарм» и развернуть ситуацию, но чудеса бывают куда реже, чем хочется.

Да, у Кремля был шанс предстать в образе надежного посредника, выполнить свои обязательства по Трехстороннему заявлению, от разоружения армянских НВФ и возвращения беженцев до открытия Зангезурского коридора. Но этот шанс Москва бездарно упустила. Так к чему теперь стучать лысиной по паркету и выпускать истеричные релизы? Шантаж не сработает. А риск подпалить себе подбрюшье есть. Да еще и о Шушинской декларации не стоит забывать.

И самое главное, даже если после заявления Кремль развернет политику, затереть последствия уже не удастся. Выводы в Баку сделают. А значит, МИД России не просто выстрелил себе в ногу. Он еще и кое-что важное безнадежно себе отстрелил.

Нурани, обозреватель