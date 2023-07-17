«Было сложно, но в конце концов это удалось сделать»: атака на Крымский мост — спецоперация Украины

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Ночная атака на Крымский мост была спецоперацией военно-морских сил ВСУ и Службы безопасности Украины.

Об этом РБК-Украина сообщили источники в СБУ.

Как рассказали в Службе безопасности, к ночному подрыву Крымского моста причастна СБУ и Военно-морские силы Украины.

«Мост атаковали с помощью надводных дронов. Дойти до моста было сложно, но в конце концов это удалось сделать», – сообщил источник.

Ранее глава СБУ Василий Малюк заявлял, что мост вполне законна цель для Украины и обещал рассказать детали уникальных спецопераций после победы.