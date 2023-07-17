В Главном управлении разведки Украины прокомментировали взрыв на Крымском мосту

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В Главном управлении разведки Украины прокомментировали новый взрыв на Крымском мосту.

Комментарий дал спикер ведомства Андрей Юсов «Суспильному».

«Сейчас весь мир видит многокилометровые пробки и нарушение мостовых конструкций. Что касается дополнительных комментариев, причин этого мы не комментируем. Можно только процитировать слова руководителя ГУР Кирилла Буданова о том, что Крымский мост – конструкция там лишняя», – заявил Юсов.

Он добавил, что из-за взрыва на мосту у россиян возникнут проблемы с логистикой.

«Поскольку полуостров используется россиянами как большой логистический хаб для перемещения сил и средств в глубь территории Украины. Конечно, любые логистические проблемы – это дополнительные осложнения для оккупантов, создающих потенциальные преимущества для украинских сил обороны», – отметил Юсов.