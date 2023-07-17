Украина снова атаковала Крымский мост (фото и видео) |
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Украина снова атаковала Крымский мост (фото и видео)

Украина снова атаковала Крымский мост (фото и видео)

Атака на Крымский мост совершена двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами, сообщает российский антитеррористический комитет. Заведено дело о теракте

Между тем, в Сети опубликованы кадры предполагаемой ночной атаки на Крымский мост.

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08:52 На Крымском мосту произошел взрыв, есть жертвы, сообщают российские СМИ.

По их данным, пролёт Крымского моста в сторону Тамани разрушен, ещё один в направлении Керчи просел.

По предварительной информации около трёх часов раздался звук взрыва и погас свет. Спустя несколько минут на мосту перекрыли движение. В 3:20 в районе железнодорожного моста произошёл ещё один взрыв.

Сообщается, что погибли 2 человека: 40 летний Алексей К и его жена, 36-летняя Наталья. Мужчина работал водителем большегрузов.

Их дочь сейчас находится в больнице.





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