Украина снова атаковала Крымский мост (фото и видео)

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Атака на Крымский мост совершена двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами, сообщает российский антитеррористический комитет. Заведено дело о теракте

Между тем, в Сети опубликованы кадры предполагаемой ночной атаки на Крымский мост.

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08:52 На Крымском мосту произошел взрыв, есть жертвы, сообщают российские СМИ.

По их данным, пролёт Крымского моста в сторону Тамани разрушен, ещё один в направлении Керчи просел.

По предварительной информации около трёх часов раздался звук взрыва и погас свет. Спустя несколько минут на мосту перекрыли движение. В 3:20 в районе железнодорожного моста произошёл ещё один взрыв.

Сообщается, что погибли 2 человека: 40 летний Алексей К и его жена, 36-летняя Наталья. Мужчина работал водителем большегрузов.

Их дочь сейчас находится в больнице.









