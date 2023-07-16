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Запасы боеприпасов в США подходят к концу

Запасы боеприпасов в США подходят к концу

У США заканчиваются собственные запасы боеприпасов, поскольку Вашингтон оказывают военную помощь Украине.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает CNN.

«Администрация президента Джо Байдена после вступления в должность обнаружила, что общие запасы боеприпасов 155, которые являются стандартными боеприпасами НАТО, используемыми для артиллерийских выстрелов, были относительно низкими», – сказал он.

По словам Салливана, администрация также узнала, что для пополнения запасов до приемлемого уровня потребуются годы, а не месяцы – непростая задача для страны, дополняющей войну на Украине.

«Президент Байден приказал своему Пентагону быстро работать над расширением возможностей США по производству всех боеприпасов, которые могут понадобиться нам в любой конфликт и в любое время. Месяц за месяцем мы наращиваем наши возможности по поставкам боеприпасов», – заявил он.

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