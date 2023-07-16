Зеленский исключил отказ Украины от суверенитета

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Наше государство никогда не откажется от своего суверенитета. И это уже очевидно всем в мире. Каким бы ни был российский террор, мы знаем, что украинская свобода все равно сохранится, все равно победит.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил 16 июля в вечернем обращении.

«Ежегодно Украина станет только крепче и помогать другим свободным нациям беречь суверенитет и строить общую безопасность. Украина может. Может, благодаря тому, что строки и слова из наших фундаментальных государственных документов подтверждаются силой и решимостью наших людей, миллионов украинцев и украинок, для которых воля нашего государства – это их личная воля. Чествуя украинскую свободу, украинский суверенитет, украинскую силу, мы всегда чествуем наших героев – разных людей, которые сражались и сражаются ради Украины и которым мы обязаны свободой.

Безопасность нашего континента начинается здесь – суверенитетом и силой Украины», – отметил президент.