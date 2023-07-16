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Подоляк прокомментировал «покушение» на Симоньян и Собчак

Подоляк прокомментировал «покушение» на Симоньян и Собчак

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина не заинтересована в покушении на пропагандистку Маргариту Симоньян и журналистку Ксению Собчак, поскольку «они ни на что не влияют». Об этом он сказал в эфире телемарафона.

Отвечая на вопрос по поводу этого «покушения», Подоляк отметил: «Они совершенно точно нам не нужны. Это очевидные вещи. Они абсолютно точно ни на что не влияют».

Он добавил, что Симоньян и Собчак также «не играют важную роль в происходящем и в рамках войны в целом, и в рамках потери Россией позиций в глобальном мире».

«Они лишены всякого смысла. Все, что они делают – это рассчитано на их достаточно странные аудитории», – сказал Подоляк, добавив, что для Украины они «абсолютно отсутствующие персонажи».

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