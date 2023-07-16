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Украинские войска наступают на двух направлениях

Украинские войска наступают на двух направлениях

Украинские военные продолжают совершать наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке в воскресенье, 16 июля.

Отмечается, что авиация сил обороны в сутки нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один из которых – по зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течении суток поразили район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, девять артиллерийских средств на огневых позициях и два вражеских средства противовоздушной обороны.

Враг нанес шесть ракетных и 38 авиационных ударов, совершил около 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло 20 боевых столкновений.

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