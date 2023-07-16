Белгородское село подверглось обстрелу

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В Краснояружском районе Белгородской области под обстрел попало село Илёк-Пеньковка, пострадавших, по предварительным данным, нет. Об этом сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

«Осколками снарядов посечены складские помещения, забор, водонапорная башня и линия электропередачи на территории сельскохозяйственного предприятия. На месте работают аварийные службы», — написал губернатор.

Село Илёк-Пеньковка находится в 66 км к северо-западу от Белгорода. Краснояружский район, где оно расположено, на западе граничит с Сумской областью Украины.