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Борец Джафаров выиграл турнир в Венгрии

Борец Джафаров выиграл турнир в Венгрии

В Будапеште завершается четвертый, последний международный рейтинговый турнир по спортивной борьбе.

В четвертый, последний день турнира на ковер вышли борцы греко-римского стиля. Азербайджан представляли Хасрат Джафаров (67 кг), Ульви Ганизаде (72 кг), Санан Сулейманов (77 кг), Рафик Гусейнов, Ислам Аббасов (оба – 87 кг), Мурат Локьяев, Ариф Нифтуллаев (оба – 97 кг), Бека Канделаки, Сабах Шариати (оба – 130 кг), сообщает «Азериспорт».

Джафаров стал чемпионом, Ганизаде из-за травмы не вышел в финал.

Сулейманов и Канделаки пробились в финал, а Аббасов будет бороться за бронзу.

Ранее серебро завоевал борец вольного стиля Магомедхан Магомедов (97 кг), а потом борец греко-римского стиля Мурад Мамедов (63 кг) стал чемпионом, а другой «классик» Нихат Мамедли (60 кг) добыл бронзу.

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