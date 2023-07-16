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Главное Мир

Запад ужесточит антироссийские санкции

Запад ужесточит антироссийские санкции

Западные страны намерены наращивать санкционное давление на военно-промышленный комплекс России, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«Запад работает над дальнейшим ужесточением наших санкций, опустошая военно-промышленную базу России», — заявил Салливан в интервью телеканалу CBS.

Он отметил, что таким образом Запад намерен ослабить возможности России выпускать передовые технологические разработки.

По его словам, западные страны продолжат оказывать экономическое давление на Россию, а Украина будет оказывать военное давление.

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Запад ужесточит антироссийские санкции
Мир

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