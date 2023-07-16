Лидер Дагестана раскритиковал полицейский произвол в подмосковной молельне

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Глава Дагестана Сергей Меликов раскритиковал действия сотрудников правоохранительных органов в мечети в подмосковных Котельниках. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Мне было очень неприятно видеть кадры из мечети в Подмосковье. <…> Знаю на своем опыте — служба службой, но религиозные чувства других людей оскорблять никогда нельзя! Насколько было оправданно решение этих сотрудников проводить рейд в священную пятницу в мечети и почему в своих высказываниях они были так несдержанны?» — заявил Меликов и отметил, что подобные действия «могут бросить тень» на структуру, в которой служат эти сотрудники.

Глава Дагестана добавил, что ему сложно судить, не зная предыстории рейда, «но что бы там ни было, главное — оставаться человеком». Он выразил надежду, что в ситуации разберутся, «а действиям конкретных силовиков дадут оценку».