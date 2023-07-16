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«Снимемся с позиций». Российские десантники взбунтовались (аудио)

"Снимемся с позиций". Российские десантники взбунтовались (аудио)

Военнослужащие 7-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ России выступили в защиту своего командующего. Их обращение опубликовало издание «Московская прачечная».

Согласно заявлению, десантники обратились к Минобороны РФ, защищая генерал-полковника Михаила Теплинского. Поводом для этого стало снятие с должности командира 106-й воздушно-десантной дивизии ВДВ генерал-майора Владимира Селиверстова и отстранение от командования 7 десантно-штурмовой дивизии генерал-майора Александра Корнева.

«Мы, десантники, предупреждаем, что мы не потерпим подобных действий в отношении генерала Теплинского. А в случае малейшей угрозы его жизни и свободы, мы станем стеной на защиту чести и достоинства нашего командующего. Мы настроены очень решительно. Даже до того, что снимемся с позиций и пойдем на выручку нашему Бате. Вы, те, которые сидят в кабинетах! Десант своих не бросает! Не совершайте фатальных ошибок», – говорится в обращении.

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