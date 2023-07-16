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ВСУ продвигаются на Бахмутском направлении

ВСУ продвигаются на Бахмутском направлении

Российские войска в течение последних двух дней активно наступают на Купянском направлении. Наши воины тем временем продолжают двигаться на Бахмутском направлении.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в публикации на своем Telegram-канале.

Как пишет Маляр, ситуация на Востоке несколько обострилась.

«Враг два дня подряд активно наступает на Купянском направлении в Харьковской области. Мы в обороне. Идут ожесточенные бои, положение сторон меняются динамично по несколько раз в сутки», – пишет заместитель министра обороны.

На Бахмутском направлении украинские воины постепенно движутся вперед. Есть продвижение на южном фланге вокруг Бахмута. Также воины удерживают занятые позиции на северном фланге, где пытается атаковать враг.

«На Авдеевском и Марьинском направлениях враг продолжает наступательные действия. Наши защитники продолжают их эффективно сдерживать. Продолжаются горячие бои без изменения положений», – пишет Маляр.

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