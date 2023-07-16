Одессу в рамках «зерновой сделки» покинул последний корабль

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Из порта Одессы в воскресенье, 16 июля, вышло последнее судно в рамках Черноморской зерновой инициативы, срок которой истекает завтра. Об этом сообщается на сайте ООН.

Турецкий балкер TQ Samsun должен доставить 23500 тонн кукурузы и 15300 тонн рапса в Нидерланды.

Последние суда из порта Черноморска отправили на прошлой неделе, а порт Южный не работает более двух месяцев, потому что россияне «вычеркивают» все направляющиеся к нему суда.

С конца июня россияне вообще прекратили проводить инспекции новых судов, направляющихся в украинские порты под загрузку.