«Волшебный день»: Йеллен полакомилась в Пекине галлюциногенными грибами

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Министр финансов США Джанет Йеллен в ходе визита в Пекин посетила ресторан местной кухни и попробовала юньнаньские грибы, известные своими галлюциногенными эффектами. Об этом сообщает CNN.

«Грибы Lanmaoa считаются ядовитыми, поскольку могут вызывать галлюцинации», — объяснил телеканалу профессор Куньминского института ботаники Питер Мортимер, добавив, что конкретный компонент гриба, ответственный за «видения», до сих пор не выявлен.

Помощник министра финансов рассказал CNN, что Йеллен очень понравилась ресторанная еда, в том числе и блюда из грибов. По его словам, она любит посещать популярные местные рестораны, когда путешествует со своей командой.

В самом ресторане телеканалу сообщили, что все блюда из грибов готовятся качественно, министр заказала четыре порции и это был «чрезвычайно волшебный день».