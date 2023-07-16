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Смерть пассажира в столичном метрополитене

Смерть пассажира в столичном метрополитене

В бакинском метро скончался пассажир, который также являлся сотрудником ЗАО «Бакинский метрополитен».

Об этом говорится в сообщении руководителя пресс-службы ЗАО Бахтияр Мамедов. По его словам, инцидент произошел в поезде, следовавшем по маршруту «Дарнагюль» – «Ази Асланов».

«Машинист поезда, следовавшего по маршруту «Дарнагюль» – «Ази Асланов», в направлении станции «Эльмляр Академиясы» получил информацию, что пассажиру стало плохо. Немедленно были приняты соответствующие меры, в том числе вызвана скорая медицинская помощь, пассажира высадили на станции, оказали первую помощь», – уточнил Б.Мамедов.

Он добавил, что до прибытия медицинской бригады пассажир скончался.

«Погибшим пассажиром оказался Кямиль Зейналов, 1959 года рождения, который являлся сотрудником Службы тоннельного хозяйства Бакинского метрополитена», – заключил Бахтияр Мамедов.

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