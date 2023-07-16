Хельсинки: Украина борется за нас

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Военная помощь Украине не является «благотворительностью». Об этом заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в интервью Financial Times.

По ее словам, странам на западе «нужно понять, что, очевидно, это не благотворительность, потому что Украина борется за нас, […] за нашу свободу и архитектуру европейской безопасности».

Валтонен сказала, что Запад по-прежнему привержен Украине и что это в его интересах. По словам министра, она бы «не сказала, что есть какая-то усталость», и надеется, что ее никогда не будет.