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7 человек пострадали в ДТП на трассе Алят-Астара, есть погибший (фото)

7 человек пострадали в ДТП на трассе Алят-Астара, есть погибший (фото)

В Лянкяране произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие.

Согласно сообщению пресс-службы Лянкяранской центральной районной больницы, 15.07.2023 года около 22.00 часов на участке шоссе Алят-Астара у села Болади Лянкяранского района произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

В результате происшествия в отделение неотложной помощи Лянкяранской центральной районной больницы поступили 7 пострадавших.

Пациентам оказана первая медицинская помощь. У раненых диагностированы перелом, ссадины и ушибы. Водитель скончался на месте происшествия.

В ДТП пострадали:

1. Сулейманов Руфат Валех оглу (2007)

2. Сулейманова Гульсум Валех гызы (2009)

3. Сулейманов Валех Камал оглу (1973)

4. Сулейманова Нурана Сулейман гызы (1983)

5. Сулейманлы Сакина Эльман гызы (2001)

6. Сулейманлы Фатима Эльман гызы (2001)

7. Сулейманова Афят Тявяккюль гызы (1983).

7 человек пострадали в ДТП на трассе Алят-Астара, есть погибший (фото) 7 человек пострадали в ДТП на трассе Алят-Астара, есть погибший (фото) 7 человек пострадали в ДТП на трассе Алят-Астара, есть погибший (фото)

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