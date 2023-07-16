Протесты в Тель-Авиве вывели на улицы более 150 тысяч человек

112 Просмотров

Более 150 тыс. человек приняли участие в акции протеста в Тель-Авиве против судебной реформы в 28 раз, сообщает The Times Of Israel.

Протестующие написали на дороге «Байден, спаси нас», обратившись к президенту США Джо Байдену, призывая его таким образом оказать международное давление на коалицию премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Как уточняет газета, в последнее время демонстранты активизировали оппозиционные силы, поскольку правительство стремится принять закон относительно судебной системы в конце июля перед тем, как уйти на летние каникулы.