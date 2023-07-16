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У Эрдогана раскрыли подоплеку поддержки расширения НАТО

У Эрдогана раскрыли подоплеку поддержки расширения НАТО

Турция поддерживает расширение НАТО не против какой-то страны, а чтобы обеспечить стабильность и глобальную безопасность. Об этом рассказал глава управления по связям администрации турецкого президента Фахреттин Алтун в статье для журнала Middle East Eye.

Алтун отметил, что расширение Североатлантического альянса принесёт долгосрочный мир и стабильность. Анкара готова и дальше выступать критически важным партнёром и союзником в новых инициативах блока.

«Турция поддерживает географическое расширение НАТО не против какой-то определённой страны, а чтобы сделать альянс полномасштабной организацией безопасности», — сказал представитель турецкой администрации.

Он также указал, что Анкаре очень важно находиться в западном лагере и контролировать сухопутный мост между Востоком и Западом и водный путь к Чёрному морю.

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