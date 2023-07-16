Маск назвал «унижением» отправку Киеву кассетных боеприпасов

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Американский предприниматель Илон Маск назвал отчаянием решение США отправить Украине кассетные боеприпасы — по его словам, так Вашингтон унижает сам себя.

«У нас закончились нормальные боеприпасы для отправки Украине, так что теперь посылаем им кассетные бомбы в отчаянии, унижая самих себя без изменения исхода», — написал он в Twitter.

Бизнесмен отметил, что у России по меньшей мере в четыре раза больше артиллерии, чем у Украины, и в десять раз — боеприпасов.

«Америка всегда осуждала как зло тех, кто использует кассетные бомбы, а теперь мы отправляем их на применение? Ничего хорошего из этого не выйдет. Судьба любит иронию, но ненавидит лицемерие», – добавил миллиардер и предприниматель. На данный момент твитты Маска оказались удалены.