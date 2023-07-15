Джонсон призвал к принятию Украины в НАТО без условий

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Запад должен быть сильным и принять Украину в НАТО как можно быстрее без условий, считает бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. «Так чего же они испугались? Когда лидеры НАТО приехали в Вильнюс на этой неделе, было совершенно очевидно, что они должны делать. Они должны были быть сильными. В этом весь смысл НАТО», — заявил он.

По его словам, от альянса требовалось лишь дать понять Украине, что она сможет присоединиться к блоку, как только закончатся военные действия, что было бы «правильным сигналом». Однако вместо этого украинцы получили «приглашение» в НАТО, «когда союзники договорятся и когда будут выполнены условия», указал Джонсон.

«Неудивительно, что поначалу президенту Зеленскому было трудно скрыть свое разочарование», — отметил экс-премьер. Он упомянул саммит блока в Бухаресте в 2008 году, когда было принято решение о возможном будущем вступлении Украины и Грузии в НАТО. «Когда союзники придут к соглашению? Когда условия будут соблюдены? Союзники обо всем этом договорились еще 15 лет назад!» — указал Джонсон. «Ни одна страна не приложила больше усилий, чем Украина, чтобы продемонстрировать свою готовность к членству в НАТО. Никакие вооруженные силы не являются более грозными и более эффективными в использовании оружия НАТО. Ни одна страна не нуждается в членстве в НАТО так сильно», — подчеркнул он.