Обнародована мировая статистика по оспе обезьян

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Число заразившихся болезнью mpox («эмпокс», новое наименование оспы обезьян) в мире превысило с начала 2022 года 88 тыс., умерли 149 человек.

Такие данные опубликовала в пятницу Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

«С 1 января 2022 года по 11 июля 2023-го в ВОЗ из 112 стран поступили сообщения о 88288 подтвержденных лабораторным путем случаях заболевания mpox, включая 149 смертей», – говорится в информационном бюллетене ВОЗ. С 24 июня, когда был опубликован предыдущий бюллетень по mpox, в мире зарегистрировано 316 новых случаев заражения.

По состоянию на 11 июля больше всего заболевших с начала 2022 года зарегистрировано в США (30324). Далее в первой десятке идут Бразилия (10961), Испания (7559), Франция (4147), Колумбия (4090), Мексика (4031), Перу (3812), Великобритания (3761), Германия (3691) и Канада (1496). Всего на эти страны приходится почти 84% заболевших. Подавляющее большинство заразившихся (96,2%) – это мужчины в возрасте от 29 лет до 41 года.